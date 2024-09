Über ihre Vergangenheit möchte sie nicht mehr so viel erzählen, «da habe ich mir schon den Mund fransig geredet. Ich lebe jetzt, und das ist mir wichtig. Ich habe nicht mehr so einen Profilierungsdrang, ich muss nichts mehr beweisen, nichts mehr verkaufen. Das ist so befreiend.» Dennoch schaut sie wohlwollend auf das Gewesene zurück. «Mein Leben war schon genial. Dass ich so bevorzugt war, dass ich so viel reisen konnte und so interessante Leute kennengelernt habe, vor allem die, auf die ich es abgesehen hatte.»