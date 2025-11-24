So steht es um die krebskranke Delani Diekmeier (14)

Übers Wochenende war Dana Diekmeier in Hamburg an einem Event unterwegs. Wirklich geniessen konnte sie diese Auszeit laut «Bunte» aber nicht. «Ich habe ein schlechtes Gewissen, denn ich kann mal kurz auf Pause drücken, mal eben alles hinter mir lassen. Delani kann das nicht», gesteht sie. Sie betont, dass dies nur möglich sei, weil ihr Mann Dennis Diekmeier seine Fussball-Karriere inzwischen an den Nagel gehängt habe und daher mehr Zeit für die Familie habe. Sie selbst verrät, «kaum noch Tränenflüssigkeit» zu haben und auf dem Zahnfleisch zu kriechen.