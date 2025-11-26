So steht es um Elton Johns Gesundheit

Das besorgniserregende Gesundheitsupdate kommt etwas über ein Jahr, nachdem bekanntwurde, dass sich der Sänger im Juli 2024 eine «ernsthafte Augeninfektion» zugezogen hatte. Diese führte zur Erblindung seines rechten Auges und schränkt bis heute auch die Sicht seines linken Auges stark ein. Damals gab er in einem Instagram-Post ein offizielles Statement zu seiner gesundheitlichen Lage ab, in dem er beteuerte, dass er auf dem Weg der Besserung sei. Er hatte grosse Hoffnung, dass sein Auge sich wieder erholen würde. Doch offenbar war dem nicht so.