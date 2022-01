So steht es um Heidi Klums Umzugspläne nach Berlin

Im vergangenen Jahr verbrachten Heidi Klum, 48, und ihre Familie viel Zeit in Berlin, wo das Multitalent unter anderem für die 16. Staffel von «GNTM» vor der Kamera stand. Damals häuften sich auch die Gerüchte, sie könnte mit der Familie in die deutsche Hauptstadt ziehen. «Wir haben tatsächlich mit der Idee gespielt», gibt sie nun im Gespräch mit der «Welt am Sonntag» zu. Allerdings hätten sie «kein Haus gesehen, bei dem wir dachten, das ist es, das nehmen wir». Stattdessen habe die Familie in New York «was Schönes gebaut, das ist nach drei Jahren nun endlich fertig geworden».