So steht es um Laura Maria Rypas Liebesleben

Anschliessend richtet sie sich aber etwas ernster an ihre Community und bittet diese: «Leute, ich finde es wirklich lieb, dass ihr erst nachfragt. Aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Fake-Sachen ständig im Umlauf sind ... egal ob auf Tiktok oder anderswo. Ich habe selbst schon Videos gesehen, in denen über andere Personen Dinge behauptet wurden, die nicht mal ansatzweise gestimmt haben. Deshalb einmal klar und deutlich zu dem Thema: Nein, ich habe keine neue Beziehung. Nein, ich habe auch kein Interesse an einer neuen Beziehung. Und nein, ich habe aktuell auch kein Interesse, jemanden kennenzulernen.»