So streng wuchs Ryan Gosling bei den Mormonen auf

Vater war «religiöser Eiferer»

Einiges strenger als die Mutter, sei der Vater, ein Handlungsreisender für Papiermühlen, gewesen. Gosling bezeichnete ihn einst als «religiösen Eiferer». Die Zeit in der Mormonen-Gemeinde habe aber auch ihre guten Seiten gehabt, erinnert sich der Schauspieler: «Mormone zu sein, hat mich in jungen Jahren sozialisiert. Du musst in der Öffentlichkeit beten, viele Hände schütteln, in der Kirche singen und all diese Dinge. Davon ist definitiv einiges hängengeblieben.»