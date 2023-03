Kaufpreis war über zwei Millionen Franken

Beim Anschauen der ikonischen Häuser blieb es bei Bill Kaulitz aber offenbar nicht. Denn er gesteht in seinem Podcast, dass er Besitzer eines Hauses von Frank Lloyd Wright ist. Er sei sein Lieblings-Architekt – fast schon logisch also, dass er sich die Chance nicht entgehen liess, als eines seiner Bauten auf den Markt kam. Wie aus der US-Immobiliendatenbank Zillow.com hervorgeht, kaufte er die Liegenschaft im Jahr 2019 für 2,5 Millionen Dollar – was 2,35 Millionen Franken entspricht. Das Haus steht schön gelegen in den Hollywood Hills und weist die typischen Stilmerkmale eines Frank-Lloyd-Wright-Hauses auf: Viel Naturstein, Holz, Glas in harmonischem Zusammenspiel.