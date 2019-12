So superreich lebt Formel-1-Erbin Tamara Ecclestone

1. Das Haus

Tamara Ecclestone bewohnt mit ihrem Mann Jay Rutland und Tochter Sophia ein 57-Zimmer-Haus im noblen Londoner Stadtteil Kensington. Die Strasse, an der das Zuhause liegt, wird im Volksmund auch als «Milliardärs-Strasse» bezeichnet, weil in dieser Gegend überall gigangtische Villen stehen. Laut einem Bericht von «Bild.de» wohnen unter anderem der Chelsea-Besitzer Roman Abramovich, 53, der Sultan von Brunei Hassanal Bolkiah, 73, sowie Chinas reichster Mann Wang Jianlin, 65, ebenfalls in diesem Quartier. Zum Zeichen, was für privilegierte Leute in diesem Londoner Stadtteil wohnen, noch dies: Der Kensington-Palast, die Residenz von Herzogin Kate, 37, und Prinz William, 37, ist nur einen Katzensprung von den Ecclestones entfernt.