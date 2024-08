So ticken Moritz Bleibtreu und Laura Tonke als Eltern

Bleibtreu erinnert an seine Mutter

Moritz Bleibtreu erinnert in diesem Moment an seine Mutter und erklärt: «Meine Mutter hat immer gesagt: ‹Alles wächst sich zu Recht›. Und das stimmt auch. Kinder hören nicht, Kinder sehen. Du kannst denen noch so viel erzählen, wenn du ihnen was anderes vorlebst. Dann kommt sowieso was anderes dabei raus. Du kannst ihnen von Mitgefühl, Liebe und Zuneigung erzählen. Wenn sie das nicht spüren, dann bleiben das Fremdwörter für sie.»