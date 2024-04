Royales Blut in Aris Rachevskys Adern

So tickt der Freund von Leni Klum

Seit vier Jahren ist Leni Klum glücklich mit ihrem Freund Aris Rachevsky. Erst kürzlich sah man die beiden schwer verliebt und knutschend am Coachella-Festival in Indio. Doch wer ist der junge Mann an der Seite von Heidi Klums Tochter?