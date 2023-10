Er ist ein beliebter Podcast–Host

Der Football–Star stammt aus Ohio und wurde am 5. Oktober 1989 in Westlake geboren. Sein Bruder Jason Kelce (35) ist ebenfalls Football–Profi und als Center für die Philadelphia Eagles aktiv. Die beiden Brüder haben einen gemeinsamen Podcast namens «New Heights». Eigentlich dreht sich dabei alles um die Themen Football und die NFL, aber auch die Gerüchte rund um Taylor Swift wurden darin bereits thematisiert. Sollte die Beziehung mit Taylor Swift etwas Ernstes werden, könnte es durchaus sein, dass sie in der Zukunft auch als Gast im Podcast auftreten könnte. In der Show war auch schon Jasons Frau Kylie Kelce in einer kompletten Episode zu Gast.