So toxisch war die Ehe von Brooke Shields und Andre Agassi

In ihrer neuen Biografie «Brooke Shields is Not Allowed to Get Old» spricht Brooke Shields (59) nicht nur über das Älterwerden in Hollywood, sondern auch über ihre einstige Ehe mit der Tennislegende Andre Agassi (54). Darin wirft sie ihrem Ex-Mann vor, sie kontrolliert zu haben und krankhaft eifersüchtig gewesen zu sein.