Gestern Dienstag gab Jeff Bezos nun bekannt, dass er als Vorstandschef von Amazon im dritten Quartal 2021 zurücktreten wird. Sein Nachfolger steht bereits in den Startlöcher: Andy Jassy, 53, der Leiter des Cloud-Geschäfts Amazon Web Services, übernimmt. Bezos bleibt dem Unternehmen als Vorsitzender des Verwaltungsrats erhalten. In einem Memo an seine Mitarbeiter, erklärt er dann auch, dass sein Rücktritt keinesfalls bedeute, dass er sich in den Ruhestand verabschieden möchte: «Ich hatte noch nie mehr Energie», schreibt er.