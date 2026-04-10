So verarbeitete Herbert Grönemeyer die schwerste Zeit seines Lebens

Grönemeyer erklärt, dass es noch eine Weile gedauert habe, bis er wieder den Boden unter den Füssen fühlte. «Bei ‹Zeit, dass sich was dreht› war ich langsam wieder da, wo ich hingehört habe», erinnert sich Grönemeyer. Der Song erschien 2006 und wurde zur Hymne der Fussball-WM in Deutschland. Er ziehe aus den Dingen, die ihm widerfahren sind, auch eine gewisse Kraft: «Wenn man Verluste erlitten hat oder auch gescheitert ist, wird man einfach mutiger. Weil man sich mit der anderen Seite des Lebens auseinandersetzen muss. Man entwickelt mehr Mut [...] und auf der anderen Seite auch eine andere Demut, weil man [...] weiss, mit welcher Wucht oder Gemeinheit oder Unfairness das Leben auch agiert.»