So verkleidet sich Heidi Klum an Halloween

Heute, am 31. Oktober, ist Halloween und das bedeutet: Die Spannung steigt bei den Fans von Heidi Klum (52). Während diese weltweit rätseln, welche ausgefallene Verkleidung sich das Topmodel dieses Jahr einfallen liess, gibt Heidi Klum selbst erste Hinweise zu ihrem diesjährigen Halloween-Kostüm. In einem Instagram-Video grinst sie in die Kamera und verkündet: «Ich werde sehr, sehr hässlich und gruselig aussehen.» Wer Heidi Klum kennt, weiss: Wenn sie so etwas sagt, steht kein simples Make-up bevor – sondern eine aufwendige, bis ins Detail geplante Verwandlung.