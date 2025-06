So versuchen die Stars, sich vor Gefahren zu schützen

Bodyguards, Soldaten, Secret Service

Die weit verbreitetste Sicherheitsvorkehrung, auf die die Stars in ihrem Alltag zurückgreifen, sind Bodyguards. Manche setzen auf besonders grosse Männer, hinter denen sie sich gut verstecken können, bei anderen laufen die Bodyguards inkognito neben ihnen her. Andere stellen ehemalige Secret-Service-Agenten in ihren Dienst, die einst für den Präsidenten der USA im Einsatz waren. Und die K-Pop-Band BTS wird sogar von Soldaten begleitet, da sie aufgrund ihrer Popularität ein so grosses Sicherheitssystem benötigen.