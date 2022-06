So vertraut ist Brooklyn Beckham mit seinem Schwiegervater

Geburtstagswünsche auf Instagram

Zum 80. Geburtstag seines Schwiegervaters Nelson Peltz hat der britische Beau nun aber in seiner Instagram-Story beste Wünsche gepostet – und dazu ein süsses Foto der beiden. Es zeigt die Männerbande locker Arm in Arm. Dabei raucht Brooklyn eine deftige Zigarre, während Nelson Peltz zufrieden in die Kamera lächelt. Das Alter ist ihm nicht anzusehen. Vielleicht ist die frische Ehe zwischen seiner Tochter und dem Briten ja die perfekte Verjüngungskur.