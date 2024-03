Erlöse sind für einen guten Zweck

Für all das Geld bekommt man aber immerhin auch ein Menü, das sich sehen beziehungsweise schmecken lassen kann. Auf den Teller kamen dieses Jahr Short Ribs, Blumenkohlsuppe und Rucolasalat. Der Champagner und Cocktails en masse fehlten dabei natürlich auch nicht. Und umsonst gaben die betuchten Gäste auch nicht solche Unmengen an Geld aus: Jedes Jahr fliessen die Erlöse der Party in die «Elton John Aids Foundation» von Elton John und Ehemann David Furnish (61). Mit dieser haben sie in den vergangenen zehn Jahren 600 Millionen Dollar sammeln können und David Furnish ist überzeugt: «Ich glaube, wir können Aids bis 2030 besiegen.» Für so einen guten Zweck geben die Stars sicher gerne so viel Geld aus – auch wenn unsereins wohl trotzdem nur aus der Ferne zuschauen kann. Denn Wohltätigkeit hin oder her – ein Dinner im Wert eines Autos liegt dann doch eher im Budget der Promis.