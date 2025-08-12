So viel ist Georgina Rodriguez' Verlobungsring wert

Schweizer Illustrierte hat bei Experte Lazar Cebbar, dem Inhaber des Juweliergeschäfts Elizza in Zürich, nachgefragt, was der dicke Klunker wert ist. «Beim Verlobungsring von Georgina Rodriguez handelt es sich nach meiner fachlichen Einschätzung um einen beeindruckenden, oval geschliffenen Diamanten von deutlich über 20 Karat – vermutlich 25 bis 30 Karat in einer hochwertigen Platinfassung», so der Juwelier.