So viel Rente bekommt Harald Schmidt

«Da zahl' ich ja gar keine Steuern mehr»

Im Interview spricht Schmidt überraschend offen über seine Finanzen. Von der sogenannten «Aktivrente», die in Deutschland im Januar 2026 in Kraft treten soll, profitiere er nur teilweise. Die «Aktivrente» soll Arbeitnehmenden ab einem bestimmten Alter ermöglichen, steuerfrei weiterzuarbeiten. Schmidt sei zunächst begeistert gewesen, als er von dem Modell hörte: «Da zahlʼ ich ja gar keine Steuern mehr.» Das Ganze gilt jedoch nur für Menschen, die auf Lohnsteuerkarte arbeiten. Doch da Schmidt grösstenteils «nicht auf Lohnsteuerkarte», sondern «auf Rechnung» arbeite, werde er davon nicht viel haben.