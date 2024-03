Luxuriöse Ferien

So viel Schweiz steckt in den Oscar-Geschenktaschen

Während sich in der Nacht zum 11. März nur wenige Auserwählte über einen Oscar freuen dürfen, bekommen alle anderen immerhin die traditionelle Geschenktasche. Und in dieser steckt in diesem Jahr viel Swissness. Das ist doch fast besser, als so eine kleine goldene Statue, oder?