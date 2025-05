So viel verdient Harry Styles in einer Woche

Wie die «Daily Mail» schreibt, verdiente der einstige One-Direction-Star von Januar 2023 bis März 2024 umgerechnet 971'000 Franken pro Woche – das macht fast 139'000 Franken pro Tag. Zum Vergleich: Der Medianlohn in der Schweiz im Jahr 2023 betrug laut dem Bundesamt für Statistik 84'500 Franken. Bis man also so viel verdient hat, wie Harry Styles in einer Woche, muss man in der Schweiz mindestens zehn Jahre auf einer Vollzeitstelle arbeiten.