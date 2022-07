«Ich hätte eine andere Familie»

Aurora lässt den Elefanten nicht lange im Raum stehen. Sie beginnt ihren Rap mit den Worten «Wenn ich nicht mit Nachnamen Ramazzotti heißen würde, hätte ich eine andere Familie. Wer weiß, vielleicht würde ich in einem anderen Land leben.». So weit, so gut, eine kleine Provokation in Richtung einer anderen Promi-Familie lässt aber nicht lange auf sich warten: «Vielleicht wäre ich eine Beckham und du würdest mich zu Tode lieben.».