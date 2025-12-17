Seit wenigen Wochen ist das erste gemeinsame Kind von Boris Becker (58) und Lilian de Carvalho Monteiro (35) auf der Welt. Er und seine Frau haben bereits jetzt schon klare Pläne, was die Hobbys und vielleicht auch die berufliche Zukunft, der kleinen Zoë Vittoria betrifft. Anders sind die Worte von Becker nicht zu erklären, die er im Talk «3nach9» äussert. «Ich greife jetzt auch immer an die linke Hand, weil ich will, dass sie Linkshänderin wird und nicht Rechtshänder». Dies, weil er gehört habe, «dass wenn man die eine Hand mehr drückt als die andere, dass das vielleicht dann in den Griff geht und dass sie dann mit links die Vorhand spielt.»