So wird Thomas Gottschalks letzter TV-Tanz

Jauch und Schöneberger machen ebenfalls Schluss

Seit Mittwoch ist zudem klar: Neben Gottschalk hören auch seine Moderationskollegen mit «Denn sie wissen nicht, was passiert» auf. Zwar werden Jauch und Schöneberger der TV-Branche bestehen bleiben, bei dieser RTL-Sendung sieht man sie künftig jedoch nicht mehr. Wer für das Trio übernimmt, ist noch nicht klar.