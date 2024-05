Zu der Zeit, als «Tina – What's Love Got to Do with It?» in die Kinos kommt, ist sie bereits ein Weltstar, eine der beliebtesten und erfolgreichsten Sängerinnen der Pop-Geschichte. Der Film zeigt die Ehehölle, durch die Tina mit ihrem Ehemann Ike Turner (1931–2007) gegangen ist – und die schon in der Hochzeitsnacht beginnt: Nach einer lieblosen Zeremonie schleppt Ike seine Braut in Tijuana (Mexiko) in ein Bordell. Dort muss sie sich eine Sexshow ansehen. Horror statt Märchen. Die damals 22-Jährige hatte von einer Hochzeit in Weiss geträumt, mit Gästen und Champagner.