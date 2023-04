So haben Sofia Richie und Elliot Grainge Hochzeit gefeiert

Sofia Richie (24) und ihr Verlobter Elliot Grainge (30) haben sich das Ja-Wort gegeben. Wir haben über die Mega-Hochzeit in Südfrankreich berichtet. Drei massgeschneiderte Brautkleider von Chanel, eine dreitägige Feier, zahlreiche VIP-Gäste. Für das Fest haben die Brautleute kurzerhand das ganze Luxus-Hotel Cap Eden Roc in Antibes gemietet – eine Hochzeit der Superlative. Nun zeigt die Tochter des US-amerikanischen Sängers und Musikproduzenten Lionel Richie (73) via TikTok-Video, wie sie an der französischen Riviera gefeiert hat.