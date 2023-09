Macklemore oder Elon Musk

Elon Musk fand die Abweisung weniger lustig

Macklemore ist als Superstar, der es nicht ins Berghain schaffte, in bester Gesellschaft. Auch Elon Musk (52) scheiterte am Eingang, fand die Situation aber etwas weniger lustig, beziehungsweise behauptete anschliessend, er hätte gar nicht reingewollt. Auf Twitter schrieb er damals, das grosse Peace-Zeichen an der Berghain-Fassade hätte ihn gestört. «Ich hasse das Wort, darum weigerte ich mich reinzugehen», erklärte sich der reichste Mensch der Welt. Daraufhin entbrannte eine hitzige Diskussion und man zweifelte an, ob Elon Musk wirklich freiwillig wieder abzottelte. Ohne Party musste der Milliardär in Berlin aber nicht ins Bett – nach der Berghain-Pleite feierte er im Fetisch-Club KitKat die ganze Nacht lang.