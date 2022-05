Süsses Mami-Sohn-Foto zum 16. Geburtstag

Sohn Damián macht Sylvie Meis zur «stolzen Mama»

Sylvie Meis erinnert auf Instagram an den «glücklichsten Tag» ihres Lebens, an dem ihr Sohn Damián zur Welt kam. Der Teenager wird heute am 28. Mai 2022 bereits 16 Jahre alt.