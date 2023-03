Skuriller Interview-Moment vor Oscar-Zeremonie

Auf dem erstmals champagnerfarbenen Teppich vor dem Dolby Theatre in Los Angeles sorgte Grant zuvor für einen sonderbaren Interview-Moment, um den sich in den sozialen Netzwerken reichlich Diskussionen entzündet haben. Von Preshow-Moderatorin Ashley Graham (35) auf seinen kurzen Cameo-Auftritt in dem Oscar-nominierten Netflix-Hit «Glass Onion: A Knives Out Mystery» von Regisseur Rian Johnson (49) angesprochen, erklärte ein teilnahmslos wirkender Grant: «Ich bin kaum darin zu sehen – nur für ungefähr drei Sekunden.»