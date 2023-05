Plötzlich stand der 12-Jährige im Rampenlicht, auf einmal spielten auch die ganz grossen Rapper wie Loredana seine Songs auf ihren Kanälen. Nach der Veröffentlichung seines ersten Hits «Mafia» war der Hype geboren. Doch Vater Ryan kennt auch die Tücken des Erfolgs im Showbusiness. «Ich war auch viel mit anderen Künstlern unterwegs und habe gesehen, was in der Szene so passiert mit Drogen, Alkohol und was das aus einem macht. Das ist der schlimmste Albtraum», sagt er der Zeitung. In seiner Familie trinke und rauche niemand, das seien für sie ganz wichtige Werte. «Bei uns dreht es sich nur um die positiven Sachen: Musik machen, tanzen. Und genauso soll es auch bleiben. Kein Geld der Welt ist es wert, dass man als Mensch kaputtgeht.» Heute traut Vater Ryan seinem Sohn zu, dass er mit den Herausforderungen des Musikgeschäfts umgehen kann.