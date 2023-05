Sie war ganz oben, einer der grössten deutschen Social-Media-Stars. Dann liess sie die Bombe platzen: Vor zwei Jahren machte Fitness-Influencerin Sophia Thiel (28) ihre Essstörung publik. Schonungslos. Und löste damit ein Beben im Netz aus. In «Bild am Sonntag» hat sich die 28-Jährige jetzt an den Beginn ihrer Krankheit erinnert. Nachdem ihr Job immer mehr Zeit zu verschlingen begann, hätte sie ihre Familie und Freunde immer seltener gesehen, so Thiel. «Mein Werdegang wird immer so glorifiziert: vom gemobbten Moppelchen zum Muskelpaket. Aber keiner wusste, wie sehr mich das alles belastet und fast kaputt gemacht hat.»