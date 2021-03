Thiel und Raphael Birchner, 24, kennen sich seit 2015. Damals war die Sportlerin noch in einer Beziehung. Als diese 2017 in die Brüche ging, weckte der ebenfalls Sportbegeisterte schnell ihr Interesse. In ihrem neuen Youtube-Video sagt Thiel: 2018 war sie ordentlich in Birchner verknallt. Auf Gegenseitigkeit schien die Schwärmerei damals aber nicht zu beruhen. Dabei gibt Birchner heute zu: Auch er war schon seit Langem Fanboy der 25-Jährigen und hätte «nie damit gerechnet, dass Sophia mich mal anbaggert».