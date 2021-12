Sophia Thomalla: «Ich bin gerne Spielerfrau»

Schwer verliebt am Traumstrand kuscheln, ach, wie gemütlich das aussieht! Genauso entspannt geht es auch in ihrer Beziehung zu und her, wie Zverev verrät: «Eine harmonische Beziehung ist immer von Vorteil.» Diesen Zustand leben die beiden aber nicht nur in ihrer Freizeit oder in den Ferien. Auch im Berufsleben harmoniert es äusserst gut und sie unterstützen sich gegenseitig, wo sie nur können. «Wir verstehen uns gut und geben uns gegenseitig die Möglichkeit, uns auf den Beruf bestmöglich zu konzentrieren», so Zverev weiter.