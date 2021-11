Sophia Thomalla polarisiert mit sexy Kalender

«Das neue Jahr kann erst kommen, wenn ich meinen neuen Kalender gedroppt habe», schreibt Sophia Thomalla, 32, auf Instagram, wo sie ein Bild ihres neuen «Schüttstorm 2022»-Kalenders postete. Der Name ist in zweierlei Hinsicht Programm: Einerseits scheint Thomalla zu wissen, dass ihre Inszenierung heftige Reaktionen – also einen Shitstorm – auslöst, andererseits ist sie Investorin bei Schüttflix, einer App für die Beschaffung und Entsorgung von Schüttgütern.