Sophia Thomalla spricht offen über ihren Alkoholkonsum

Die unangenehmen Folgen des Alkohols bekommt Sophia Thomalla am Tag darauf bitter zu spüren. «Ich habe festgestellt, dass ich einen Kater nicht mehr so gut vertrage wie vor ein paar Jahren», so Thomalla und denkt an ihre jungen Jahre zurück: «Früher hat man gesoffen und dann denkst du dir am nächsten Tag: ‹Och geht doch schon wieder›. Jetzt leide ich mittlerweile drei Tage lang. Der erste Tag, da bin ich komplett am Arsch, am zweiten Tag bin ich nur noch müde, am dritten bin ich wieder halbwegs in der Spur.»