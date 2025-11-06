Sorgt Mariah Carey für den Untergang eines Kosmetik-Riesen?

Achtung Boykott

Auf Tiktok rufen User bereits zum Boykott auf. Ihr Argument: Die meisten Marken, die es bei Sephora gibt, könne man auch direkt über deren Webseiten bestellen. Für Sephora bedeutet das nichts Gutes. Läden wie Starbucks und Target, die ebenfalls von Boykotten betroffen sind, leiden merklich – und das zeigt sich in den Zahlen. Auch in der Schweiz machen zurzeit etliche Starbucks-Filialen dicht.