Brad Pitt einigt sich mit Hurrikan-Opfern auf Millionen-Entschädigung

Das sagt der gegnerische Anwalt über Brad Pitt

Nur mit ihrer Hilfe könne man die Herausforderungen bewältigen, die an den Häusern aufgetreten seien. «Hoffentlich wird die Einigung allen helfen, wieder nach vorne zu schauen und diese stolze Gemeinde weiter stärken», so Pitt. Die Häuser wurden für die ermässigte Summe von 150.000 US-Dollar an die Hurrikan-Opfer verkauft, Brad Pitt stand als Gesicht der Kampagne zur Verfügung. Der gegnerische Anwalt sagte in einem Statement zur Klage über seine Mandanten dem TV-Sender «Newsnation»: «Sie haben Brad Pitt vertraut. Sie haben an den Traum geglaubt, den er ihnen verkauft hat. Leider haben sie dafür nur eine Reihe von gebrochenen Versprechen bekommen und leben nun in verrotteten Häuser, die eigentlich abgerissen und neu aufgebaut werden müssten!»