Spektakuläre Enthüllung! Rapperin Cardi B ist schwanger

US-Rapperin Cardi B, 28, ist wieder schwanger. Dass sie und Ehemann Offset, 29, das zweite Kind erwarten, bestätigte die Künstlerin am Sonntagabend eindrucksvoll bei einem gemeinsamen Auftritt mit ihrem Gatten und der Gruppe Migos bei den BET Awards. Dabei kam sie in einem schwarzen, mit Strasssteinen verzierten Bodysuit auf die Bühne, der am Bauch durchsichtig war – und der den Blick auf ihren Babybauch freigab.