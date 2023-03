Spiel mit dem Feuer

US-Regisseur Todd Field will kein frauenfeindliches Denkmal setzen. Und auch nicht Weltklasse-Dirigentinnen wie Marin Alsop (66) verunglimpfen, die es in der männerdominierten Branche an die Spitze geschafft haben. Die Rolle schrieb er nur für Blanchett. «Sie hat uns alle mitgerissen. Das Privileg, mit einer Künstlerin dieses Formats zu arbeiten, lässt sich nicht in Worte fassen. ‹Tár› ist allein Cates Film. Ich wollte ihn nur mit ihr oder gar nicht drehen.» Die Australierin sagte zu. Und ist für den Oscar als beste weibliche Hauptdarstellerin nominiert. Über Cate Blanchetts Leben jenseits der Kamera ist wenig bekannt. Ihren Ehemann Andrew Upton, 57, einen australischer Drehbuchautor, lernte sie 1996 an einer Party kennen. «Das Erste, was ich von ihm sah», scherzt sie, «war sein Hintern. Er bückte sich, um etwas aus dem Backofen zu holen.» Zuerst konnten sie sich nicht leiden. Er fand sie unnahbar, sie ihn arrogant. Drei Wochen später machte er ihr einen Antrag. Heute hat das Paar drei Söhne, eine Adoptivtochter und null Skan-dale. Privat, sagt Andrew, sei seine Frau unglaublich nett und herzlich.