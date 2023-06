Ein Gourmet-Dörfchen aufgebaut

Wer auf so hohem Niveau wie Andreas Caminada kocht, der geht zum Gemüse- und Kräuterkauf nicht einfach in den Supermarkt, sondern baut die Zutat gleich selber an. Im schlosseigenen Permakulturgarten wachsen 800 verschiedene Sorten, zwei Gärtner kümmern sich täglich um die Gewächse. Dank des guten Klimas in Graubünden wachsen in Caminadas Garten aber auch Früchte, wie Äpfel oder Aprikosen, die ebenfalls den Weg in die Küche finden.