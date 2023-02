Mel C, du kommst nächste Woche in die Schweiz und trittst an Art on Ice Zürich, Freiburg und Davos auf. Freust du dich schon?

Ja, total. Es ist schon so lange her, seit ich bei euch war und seitdem ist viel passiert, wir mussten alle so lange voneinander fern bleiben. Es ist wunderbar, wieder in die Schweiz kommen zu können, einige meiner Lieblingslieder performen zu können und Teil einer so grossartigen Show zu sein.