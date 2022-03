St. Moritz reicht gegen das SRF Beschwerde ein

Dass sich der Film dabei auch an den typischen Russen-Klischees bedient, kommt in St. Moritz weniger gut an. Die Gemeinde reicht bei der Ombudsstelle Beschwerde gegen den Beitrag ein, wie St. Moritz-Mediensprecher Fabrizio D’Aloisio gegenüber dem «SonntagsBlick» bestätigt. «Wir sind überrascht und sprachlos über die Sendung», wird er von der Zeitung zitiert. Die Macher hätten Archivmaterial gezeigt, das laut D’Aloisio suggerieren würde, dass in St. Moritz trotz Ukraine-Krieg Partystimmung herrsche. Dazu sei ein Mitschnitt einer Party aus dem Jahr 2011 gezeigt worden. Und auch die zitierte Tourismus-CEO, Ariane Ehrat, sei entgegen der Einblendung im Film seit fünf Jahren nicht mehr in dieser Funktion tätig.