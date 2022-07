Staatsanwaltschaft fordert acht Jahre Gefängnis für Shakira

Wie geht es nach der Anklageschrift weiter?

Die Staatsanwaltschaft hat ihre Anklageschrift am Freitag, 29. Juli, vorgelegt. Nun ist das Gericht in Esplugues de Llobregat in der Provinz Barcelona am Zug: In den kommenden Wochen wird es laut «El País» einen Beschluss zur Eröffnung des Verfahrens erlassen.