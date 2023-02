Die Genferin kannte den Spanier damals ganz frisch. Sie hielt sich, lange vor ihrem Aufstieg als Astrologin, mit Model- und Schauspieljobs über Wasser. Sie lernte Paco Rabanne 1968 kennen. Just in dem Sommer, in dem er mit seinem Armour-Kleid, einer Art Rüstung aus Metallplatten, eine Fashion-Revolution auslöste.