«Star Trek»-Star Annie Wersching stirbt mit 45 Jahren an Krebs

US-Schauspielerin Annie Wersching (1977-2023) ist im Alter von nur 45 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Bekannt war sie für ihre Rollen als Borg-Königin in «Star Trek: Picard», «24», «Bosch», «Timeless» und als Synchronsprecherin für den PlayStation-Klassiker «The Last of Us», aus dem inzwischen eine gleichnamige HBO-Serie hervorgegangen ist. Wie «Deadline» weiter meldet, war bei Wersching 2020 Krebs diagnostiziert worden, was ihr Sprecher auch bestätigte.