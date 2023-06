Der Hüter des Regenwaldes

Warum fotografieren Sie ihn in Schwarz-Weiss?

Es ist eine Abstraktion, ich transformiere alles in Grautöne. Das erlaubt mir, die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, wo ich sie haben will. Ich mag keine Klischees. Im Gegenteil: Die Welt in Hell-Dunkel ist bereichernd, komplex – und sehr zerbrechlich.