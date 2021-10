«Meine grösste Angst ist es, dass jemand an meinem Set fatal verletzt wird. Ich bete, dass das niemals passieren wird. Ich denke an all diejenigen, die von der Tragödie betroffen sind, vor allem Halyna Hutchins und ihre Familie», schrieb «Guardians of the Galaxy»-Regisseur James Gunn (55) auf Twitter.