Status-Quo-Bassist Alan Lancaster ist gestorben

Status Quo ging aus der Londoner Schülerband The Scorpions um Francis Rossi und Alan Lancaster hervor. Neben Rossi und Lancaster gehörten auch bald der Schlagzeuger John Coghlan, 75, und der Keyboarder Roy Lynes, 77, zur festen Besetzung der umbenannten The Spectres. Rick Parfitt (1948-2016) stieg 1967 ein, die Band Status Quo war geschaffen. Heute zählt sie zu den langlebigsten Rockgruppen aller Zeiten. Zu ihren bekanntesten Liedern gehören «Rockin' All Over The World», «In the Army Now», «Down Down» oder «Whatever you want». Die Urbesetzung mit Rossi, Parfitt, Lancaster und Coghlan stand ab 2012 noch einmal auf der Bühne und gab einige Reunion-Konzerte.