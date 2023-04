Paparazzi in Los Angeles wollen nun einen Beweis für die Ehekrise gefunden haben, denn sie lichteten Britney ohne Ehering ab. Sie war gerade auf dem Weg zu ihrem Privatjet, der sie in den Strandurlaub flog. Zusammen mit Manager Cade Hudson (36), aber ohne Mann Sam. Der wurde zeitgleich in Hollywood geknipst, ebenfalls ohne Gold am Finger.